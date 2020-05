O Campo Pequeno, em Lisboa, receberá na próxima segunda-feira o espetáculo Deixem o Pimba em Paz, protagonizado pelo ator Bruno Nogueira e pela cantora Manuela Azevedo, vocalista dos Clã.

O espetáculo, dedicado à recriação de canções do "universo pimba", realiza-se a 1 de junho, dia em que se regista a reabertura das salas de espetáculo, com lotação limitada de acordo com as regras para espetáculos definidas no plano de desconfinamento do Governo no contexto da pandemia de covid-19.

A dupla de protagonistas, que se fará acompanhar pelos músicos Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, terá como convidados Salvador Sobral e Samuel Úria.

Apresenta-se "outra vida" para canções popularizadas por Quim Barreiros, Ágata, Marante e Marco Paulo, entre outros, com arranjos jazz e pop, num formato já experimentado nos últimos anos em vários palcos o país.

Os bilhetes custam 5 euros e são colocados esta quarta-feira à venda nos locais habituais e na Ticketline a partir das 22h.

O espetáculo terá início às 21h30, com abertura de portas uma hora antes. A organização sublinha a necessidade de chegada atempada do público ao recinto e a obrigatoriedade do uso de máscara.

Deixem o Pimba em Paz é uma produção conjunta da Everything is New, Força de Produção, Campo Pequeno e Audiomatrix.

Recorde-se que, no contexto do plano de desconfinamento do Governo, teatros, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir, a partir de segunda-feira, 1 de junho, com todas as filas ocupadas e um lugar de intervalo entre os espectadores, exceto se forem coabitantes. O uso de máscara é obrigatório.