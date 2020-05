O teclista dos Faith No More, Roddy Bottum, editou recentemente o single de estreia do seu projeto paralelo, Man On Man.

Os Man On Man são compostos por Roddy e pelo seu companheiro, Joey Holman, e deram-se a conhecer com 'Daddy', primeira canção divulgada pelo grupo.

No entanto, o vídeo do tema em questão foi retirado do YouTube devido a "sexualidade explícita". O mesmo pode, agora, ser visto na conta dos Man On Man no Instagram.

"Como é que duas pessoas apaixonadas constitui um caso de sexualidade explícita? 2020 é o pior ano", comentou posteriormente um fã, com resposta de Roddy: "Eu sei".

Ouça aqui 'Daddy':