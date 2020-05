O guitarrista dos Megadeth, Kiko Loureiro, esteve recentemente à conversa com Tarja Turunen (ex-Nightwish), revelando sentir-se "envergonhado" com o que se passa no Brasil.

Loureiro, nascido no Rio de Janeiro, descreveu a situação daquele país como "uma loucura". "Tenho lá família, pessoas que trabalham comigo. O meu país é o Brasil, independentemente de onde e viva", afirmou.

"Louco" foi, também, o adjetivo utilizado para descrever Jair Bolsonaro. "Temos um presidente louco e o Ministro da Saúde acabou de se demitir, o segundo no espaço de um mês. Temos dois tipos a sair em tempos de pandemia só porque o presidente não concorda com eles, porque eles confiam na ciência", explicou.

Veja a conversa, na íntegra: