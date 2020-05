Octávio Abrunhosa, pai de Pedro Abrunhosa, morreu no passado domingo, aos 96 anos.

A notícia foi confirmada à BLITZ pelo agenciamento do músico.

Nascido em Lamego, Octávio Abrunhosa era advogado, escritor e poeta, tendo crescido em Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, onde regressava com frequência e promovia os encontros da família Abrunhosa, com dezenas de pessoas.

Pai de três filhos, Octávio Abrunhosa morreu no Porto, onde residia. O seu desaparecimento foi assinalado pelo Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.

Pedro Abrunhosa foi recentemente convidado do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, falando sobre o seu pai, a quem dedicou a canção 'Tempestade'.



A BLITZ endereça a Pedro Abrunhosa os seus sentimentos.