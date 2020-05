Morreu o baterista Jimmy Cobb, nome cimeiro do jazz norte-americano. Tinha 91 anos.

O músico faleceu em sua própria casa, em Manhattan, Nova Iorque, vitimado por um cancro no pulmão.

Cobb era o último sobrevivente do First Great Sextet de Miles Davis, grupo do qual também faziam parte John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans e Paul Chambers.

Foi este o grupo com quem Miles Davis gravou o seminal "Kind of Blue", visto por muitos como o melhor álbum da história do jazz.

Para além de "Kind of Blue", Jimmy Cobb tocou em outros discos de Davis, como "Porgy and Bess" e "Sketches of Spain", e participou também nas gravações de "Giant Steps", clássico de John Coltrane.

Perto do final da sua carreira, o baterista editou vários discos enquanto líder de banda, e foi professor de jazz na New School, em Nova Iorque.