O pai de Amy Winehouse confirmou que o filme sobre a sua filha já está a ser escrito e deverá estar pronto dentro de um ano ou dois.

Mitch Winehouse não se reviu no documentário "Amy", de 2015, que não retratava da forma mais lisonjeira a relação que a cantora teria com o pai.

Agora, quer mostrar Amy Winehouse "como ela realmente era. O filme vai sair daqui a um ano ou dois, o guião já está a ser escrito. E vai ser um biopic", revelou Mitch Winehouse.

Quanto à atriz que irá desempenhar o papel de Amy Winehouse, tudo está ainda em aberto: "Eu é que vou escolher a atriz, com recomendações do produtor. Vamos escolher uma atriz desconhecida, de preferência uma rapariga judia do norte ou este de Londres que seja parecida com a Amy e fale como ela", revela Mitch Winehouse.