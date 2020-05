Brian May, guitarrista dos Queen agradeceu nas redes sociais as mensagens de apoio que recebeu depois de revelar que sofreu "um pequeno ataque cardíaco". Num vídeo partilhado no Instagram esta terça-feira, o músico britânico de 72 anos descansa os fãs e mostra-se emocionado com as mensagens que tem recebido: "isto vai parecer muito estranho, mas sinto que morri e fui ao meu próprio funeral ver todas as homenagens".

"Sinto muitas vezes que, nos funerais, todas aquelas pessoas vão e dizem coisas maravilhosas sobre a pessoa que morreu mas ele ou ela não conseguem ouvir", acrescentou May, "eu sou um sortudo, porque consegui ouvi-las - portanto, a minha vida está completa. Peço desculpa se isto soa estranho, mas não consigo fazer outra comparação".

Apesar de garantir que está bem, o músico diz que continua a fazer fisioterapia. Recorde-se que o guitarrista dos Queen foi hospitalizado, no início do mês, depois de ter rasgado os glúteos enquanto jardinava. "Estou sem palavras e mesmo emocionado com a corrente de amor e apoio que tenho recebido depois das notícias. Não esperava isto, de todo. A minha caixa de email está cheia de mensagens incríveis. Não vou conseguir agradecer-vos individualmente, por isso deixem-me, pelo menos agradecer-vos a todos aqui".