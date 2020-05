Britney Spears esteve duas semanas em isolamento total para poder ver os dois filhos Jayden e Sean. Segundo o site TMZ, a medida foi-lhe imposta pelo ex-marido, e pai dos seus filhos, Kevin Federline, depois de a artista ter regressado a Los Angeles após uma visita a familiares em Louisinana no final de abril.

Sean e Jayden, que têm respetivamente 14 e 13 anos, têm tido aulas com o pai, em casa, desde meados de março, mês em que as escolas californianas fecharam devido à pandemia de Covid-19. Os dois adolescentes já estiveram duas vezes com a mãe, em sua casa, desde que a cantora terminou o período de isolamento.