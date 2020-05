Lenny Kravitz adiou a sua digressão Here To Love Tour, que passava pela Altice Arena, em Lisboa, a 25 de julho.

A decisão prende-se com a pandemia de covid-19 e as novas datas ainda não são conhecidas.

"Estava tão ansioso por tocar e celebrar a vida convosco, mas neste momento o mais importante é que todos vocês, assim como a minha banda e a minha equipa, estejam seguros e saudáveis", escreveu no norte-americano nas redes sociais.

Entretanto, a Everything Is New comunicou que se encontra a "trabalhar na nova data" do concerto de Lenny Kravitz em Lisboa, agradecendo a compreensão dos detentores de bilhete.