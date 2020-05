O NOS Primavera Sound comunicou o adiamento do festival para 2021. O evento do Parque da Cidade do Porto, que já havia sido adiado de junho para setembro, anuncia agora as datas da sua próxima edição: 10, 11 e 12 de junho do próximo ano.

"Mediante a proibição imposta pelo Governo português à celebração de festivais até ao dia 30 de setembro, vemo-nos na obrigação de adiar a 9ª edição do NOS Primavera Sound Porto para o próximo ano. Estamos de volta em 2021, de 10 a 12 de junho”, pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

O festival afirma estar à espera da publicação da lei para "dar todas as informações sobre a utilização dos bilhetes adquiridos para o NOS Primavera Sound Porto".

Tyler, the Creator, Lana Del Rey, Pavement, Bad Bunny e Beck eram alguns dos nomes cimeiros no cartaz da edição deste ano.

Também o congénere espanhol, que se realiza em Barcelona, anunciou o seu adiamento para 2021 depois de ter também começado por passar de maio para agosto deste ano.