Brian May revelou, no seu Instagram, que na sequência do acidente que sofreu recentemente, enquanto fazia jardinagem, sofreu "um pequeno ataque cardíaco" que o deixou entre a vida e a morte.

O guitarrista dos Queen explica que, uma semana depois do acidente, continuava com muitas dores, pelo que fez uma nova ressonância magnética; o exame revelou que tinha um nervo ciático comprimido

No período em que teve dores "atrozes", Brian May sofreu então "um pequeno ataque cardíaco: 14 minutos de dores no peito e rigidez. Percebi logo o que estava a acontecer". No hospital, os médicos detetaram três artérias congestionadas.

Num vídeo de sete minutos, o inglês explica ter ficado surpreendido com o sucedido, pois sempre teve boa saúde. "Podia ter morrido", garante, agradecendo aos médicos que o operaram e falando ainda de uma dor tão forte que parecia capaz de "paralisar" o seu cérebro.

Brian May refere ainda as reações ao acidente de jardinagem em que rompeu os glúteos, admitindo ter ficado "chateado" com as mesmas. "Não percebo porque é que as pessoas acharam piada".