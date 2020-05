Roger Waters irá disponibilizar para streaming o filme-concerto "Us + Them", gravado na sua última digressão, em 2017 e 2018.

"Us + Them" estará disponível no YouTube a partir do dia 16 de junho, antes da sua edição física em Blu-ray e DVD.

A digressão foi constituída por 156 concertos um pouco por todo o mundo, incluindo Portugal, que acolheu o ex-Pink Floyd a 20 de maio de 2018, para um concerto na Altice Arena.

O filme utiliza gravações dos concertos em Amesterdão e no Reino Unido, sendo que do espetáculo em si fazem parte vários êxitos dos Pink Floyd, como 'Time', 'Welcome to the Machine' ou 'Another Brick in the Wall'.