Rita Redshoes defende que quem definiu as novas regras para os espetáculos ao vivo, no contexto da pandemia de Covid-19, "mostra desconhecimento do que se passa no terreno". A artista é a convidada do episódio desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ.

"Eu percebo que a economia tenha que retomar, porque eu e os outros artistas dependemos dela, mas quem está a pensar nas novas regras mostra que tem algum desconhecimento do que se passa no terreno", começa por dizer Redshoes, "era preciso ouvir pessoas que de facto trabalham nos espetáculos”.

O episódio foi gravado antes da aprovação, na Assembleia da República, da proposta de lei que estabelece a proibição de festivais até 30 de setembro e novas regras de distanciamento e segurança em espetáculos em sala ou ao ar livre. Pode ouvir aqui, no Posto Emissor com Rita Redshoes, a partir dos 11m 26s.