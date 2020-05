Na sua sexta visita a Portugal, os Queens of the Stone Age foram recebidos em êxtase no Meco, na edição de 2013 do Super Bock Super Rock.

"O menear pecaminoso da anca de Josh Homme, enquadrado por luzes esverdeadas, deu o sinal: os Queens of the Stone Age entravam em palco e o diabo estava à solta", escrevia então a BLITZ, dando conta de um espetáculo onde houve tempo para "revisitar boa parte de uma obra caleidoscópica, mas coesa, que tanto beija o rock psicadélico como o stoner rock, o glam ou os blues".

Este foi o alinhamento do concerto dos Queens of the Stone Age no SBSR 2013, cerca de um mês após da edição do álbum "... Like Clockwork".



You Think I Ain't Worth a Dollar, but I Feel Like a Millionaire

No One Knows

My God Is the Sun

Burn the Witch

Sick, Sick, Sick

First It Giveth

The Vampyre of Time and Memory

If I Had a Tail

Little Sister

Make It Wit Chu

Smooth Sailing

I Appear Missing

I Think I Lost My Headache

The Lost Art of Keeping a Secret

Feel Good Hit of the Summer

Go With the Flow

A Song for the Dead