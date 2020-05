Corey Taylor terminou aquele que será o seu primeiro álbum a solo, ainda sem título ou data de lançamento.

O vocalista dos Slipknot e Stone Sour foi entrevistado para a rubrica "We Are Hear", da vocalista dos Halestorm, Lzzy Hale, tendo sido questionado sobre o que tem feito durante o período de isolamento.

"Gravei secretamente o meu primeiro álbum", contou. "Fi-lo com a banda que me tem acompanhado nos meus concertos a solo, durante anos, pessoas com as quais tenho trabalhado desde sempre".

"O Jason [Christopher] no baixo, o Dustin [Schoenhofer] na bateria, o Zach Throne e o Tooch [Christian Martucci]. Fizemo-lo os cinco. Entrámos em estúdio e gravámos 25 canções em duas semanas e meia. E [o álbum] está do caraças, mesmo muito fixe", continuou.

"Todas as canções são coisas que compus ao longo dos anos mas que não cabiam em nenhuma das bandas. São coisas que tinha guardadas. Tinha andado a falar sobre fazer um disco a solo, e esta pareceu-me a altura perfeita".

"Estes gajos foram a combinação perfeita, porque gostamos dos mesmos géneros de música - os mesmos tipos de rock, os mesmos tipos de punk, os mesmos tipos de metal, os mesmos tipos de tudo - e conseguimos incorporar essas influências em tudo", rematou.