O Exit Festival, que se realiza na Sérvia, irá manter a sua edição deste ano apesar da pandemia da Covid-19.

A edição de 2020 assinalará o 20º aniversário do festival, e terá lugar em Novi Sad, tendo sido adiado de julho para agosto.

"Esperamos que a situação em agosto esteja totalmente controlada", afirmou a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabić.

No entanto, o Exit poderá não contar com a sua ocupação máxima: 55 mil pessoas e 40 palcos. Em 2019, bateram o seu recorde de audiência, com uma média diária de 50 mil pessoas.

De acordo com Dušan Kovačević, co-fundador do festival, este só voltará ao formato habitual em 2021. A revista IQ escreve que a lotação deste ano poderá ser apenas metade da habitual.

Do cartaz do Exit fazem parte nomes como os Sepultura, DJ Snake, Fatboy Slim, David Guetta, Marky Ramone ou Metronomy, entre outros.