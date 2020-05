Rita Redshoes recordou a polémica do TV Fest, festival virtual patrocinado pelo Ministério da Cultura que não chegou a realizar-se. A artista, que assumiu ter aceitado o convite para participar no evento, que funcionaria com os artistas a convidarem-se uns aos outros, foi atacada nas redes sociais e voltou a falar agora sobre o assunto no podcast da BLITZ, Posto Emissor.

A artista diz que demorou "quatro dias" a digerir o que se tinha passado, depois de ter sido alvo de "bullying cibernético". “Aprendi que as nossas redes sociais são uma extensão da nossa casa. Temos de nos proteger", defende Redshoes.

Pode ouvir aqui, no Posto Emissor com Rita Redshoes, a partir dos 19m.