Uma das mais populares bandas rock, e com um apelo geracional mais transversal, os Red Hot Chili Peppers tocaram em Portugal apenas por cinco vezes: no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, em 1999; na mesma sala, por duas vezes, em 2003; no Rock in Rio Lisboa, em 2006, e no Super Bock Super Rock, há três anos.

Quando atuaram na segunda edição portuguesa do Rock in Rio, os norte-americanos tinham acabado de editar "Stadium Arcadium", um álbum duplo que, apesar de se encontrar a milhas da popularidade de "Califonication" (1999) e "By The Way" (2002), trouxe ao mundo singles como "Dani California", "Snow ((Hey Oh))", "Hump The Bump" e "Tell Me Baby".

Perante uma plateia impressionante de 76 mil pessoas, num dia em que também atuaram Orishas, Kasabian e Da Weasel, a banda de Anthony Kiedis e Flea serviu temas do seu novíssimo álbum e rematou o espetáculo com clássicos como "Californication", "By The Way", "Under The Bridge" e "Give It Away", ficando esta passagem guardada na memória dos fãs e curiosos que marcaram presença no Rock in Rio Lisboa.

Intro Jam

Can't Stop

Dani California

Scar Tissue

Charlie

Otherside

Tell Me Baby

How Deep Is Your Love? (Bee Gees cover)

Throw Away Your Television

Snow ((Hey Oh))

Me & My Friends

Stadium Arcadium

Right on Time

Don't Forget Me

21st Century

Californication

By the Way

Encore:

Tonight I'm Gonna Rock You Tonight

Under the Bridge

Give It Away