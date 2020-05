Nigel Godrich anunciou que os arquivos do programa "From the Basement", de apoio à música independente, irão ser disponibilizados no YouTube.

Destes arquivos fazem parte atuações não só dos Radiohead, banda que produziu, como também de artistas como os White Stripes, Iggy Pop, Sonic Youth, PJ Harvey e Beck, entre muitos outros.

O programa, que foi exibido na Sky Arts (Reino Unido) e no IFC (Estados Unidos), consistia em concertos intimistas, sem público.

Para já, apenas uma pequena parte destes vídeos se encontra no YouTube, mas os arquivos completos deverão chegar em breve à plataforma.