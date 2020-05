Em 2006, David Gilmour deu uma entrevista à Billboard, durante a qual elegeu aquelas que são, para si, as melhores canções dos Pink Floyd.

As seis canções escolhidas pelo guitarrista são, segundo o próprio, não só as que estão no topo das suas preferências como também aquelas que melhor resistiram ao teste do tempo - ainda que, na mesma entrevista, tenha admitido que "há várias" canções que cumprem os dois critérios.

Duas delas pertencem a "Wish You Were Here", álbum de 1975, e numa outra encontramos aquele que é tido por muitos como o melhor solo de guitarra de sempre: 'Comfortably Numb'.

Eis a lista das melhores canções dos Pink Floyd, segundo David Gilmour: