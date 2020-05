Foi divulgada mais uma fotografia de Robert Johnson, lenda do blues e grande influência para o rock n' roll.

A fotografia adornará a capa de "Brother Robert: Growing Up With Robert Johnson", a biografia de Annye Anderson, meia-irmã do músico. É apenas a terceira fotografia que se conhece de Robert Johnson.

A foto foi tirada pelo próprio Johnson em Memphis, aos 25 ou 26 anos, e é descrita pela revista Variety como "uma selfie tirada em tempos idos".

"Mostra-o como eu me lembro dele: aberto, simpático e generoso", afirmou Annye Anderson.

"Brother Robert: Growing Up With Robert Johnson" será editado através da Hachette, no dia 9 de junho, tendo sido escrito por Annye e Preston Lauterbach.