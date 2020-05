Lady Gaga e Ariana Grande já mostraram o seu primeiro dueto, 'Rain on Me', que será incluído no novo álbum da primeira, "Chromatica", com edição marcada para a próxima semana. Ouça o novo single abaixo.

A canção é um hino de autoafirmação e Gaga confessou ao radialista Zane Lowe que as duas artistas criaram uma ligação instantânea. "Dancei frente a ela enquanto ela cantava e ela começou a fazer coisas diferentes com a voz", revelou a artista.

Além de Grande, colaboram em "Chromatica" Elton John e o grupo sul-coreano Blackpink. Além de 'Rain on Me', é conhecido também o tema 'Stupid Love', que serviu de primeiro single.