Lady Gaga de uma entrevista ao radialista Zane Lowe, da Apple Music, onde falou sobre Billie Eilish e o sucesso que a artista fez no ano passado.

A autora de 'Poker Face' assumiu ser fã de Billie, bem como de "todos os jovens artistas". "Estou aqui para vocês", afirmou. "Não quero competir com ninguém. Quero que todos ganhem".

"Lembro-me de uma cerimónia de entrega de prémios, em que ela ganhou uma série deles. E eu disse, 'alguém que lhe envie flores'. Escrevi-lhe uma nota, e isso para mim é um processo terapêutico, porque me magoou não ter recebido nenhuma. Mas não tenho problema com isso, porque a enviarei a alguém", explicou.

Gaga falou ainda sobre Ariana Grande e a colaboração entre ambas, 'Rain On Me', que fará parte do seu novo álbum, "Chromatica".

"Acho que ela assumiu que iria entrar no estúdio e eu lhe iria pedir para cantar e ir-se embora", disse. "Em vez disso, perguntei-lhe o que é que ela precisava, como queria fazer as coisas".

"Lembro-me de lhe dizer, 'esquece tudo aquilo que te preocupa ao cantar, e canta. E enquanto o fizeres, vou dançar à tua frente'. Ela ficou assustada. Mas foi o que fiz e ela cantou, e começou a fazer coisas diferentes com a voz".

"Nós, humanos, criamos coisas que nos deixam confortáveis", continuou. "Fazemos coisas que nos deixam a sentirmo-nos seguros. E eu coloco sempre desafios aos artistas quando trabalho com eles. Foi incrível vê-la".