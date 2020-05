Miley Cyrus fez um post na rede social Tik Tok, de forma a divulgar o novo EP lançado pela sua irmã, Noah Cyrus.

"É a primeira vez que me vejo de biquíni nesta quarentena... o EP novo da Noah, 'End of Everything', já saiu!", escreveu a cantora como legenda de um vídeo onde surge de biquíni, a dançar numas escadas, ao som de 'Ghost', canção da sua irmã.

Recentemente, Noah Cyrus, irmã "do meio" de Miley, confessou que foi muito complicado crescer na sombra de alguém tão famoso como a outrora protagonista de Hannah Montana.

Pode ver aqui o vídeo de Miley Cyrus a dançar de biquíni