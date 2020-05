Morreu Jack Nelson, primeiro manager dos Queen. Tinha 77 anos e estava infetado com o novo coronavírus.

O manager faleceu no passado dia 27 de abril, em Nashville.

Para além dos Queen, Jack Nelson foi também manager de artistas como Chaka Khan, Maxine Nightingale, Kathy Sledge e Jeffrey Osborne.

Aquando da sua morte, o guitarrista Brian May homenageou-o no Instagram, interpretando um antigo tema jazz intitulado 'Stranger on the Shore'.

"Espero que o meu querido velho amigo, a quem dedico esta canção, a consiga ouvir onde estiver", escreveu. "Lutou corajosamente contra o coronavírus, mas eventualmente perdeu. Sinto que rasgaram um pedaço da minha vida".

Veja a homenagem de Brian May: