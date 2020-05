Drake insinuou que Kylie Jenner foi sua amante numa canção inédita e já veio pedir desculpa. Na letra da canção, o rapper chama "side piece" (algo como "a outra") à irmã mais nova de Kim Kardashian, referenciando também, no mesmo tema, as modelos Kendall Jenner e Gigi Hadid.

Há um ano, pouco depois de a empresária e estrela de reality shows anunciar que se tinha separado do namorado e pai da sua filha, Travis Scott, correram rumores de que Drake e Jenner mantinham uma relação.

No início desta semana, Drake atuou para os fãs no Instagram e passou a canção, que é uma colaboração com Future. O verso que levou a que se retratasse agora é o seguinte: "Yeah, I’m a hater to society / Real shit, Kylie Jenner, that’s a side piece / Yeah, I got 20 motherfucking Kylies.”

Na rima que se segue, acrescenta "Yeah, I got 20 damn Kendalls / Young slim baddies and they in Vogue / Yeah, I got 20 fuckin’ Gigis", dando a entender que "tem" 20 Kendal Jenner e 20 Gigi Haddid.

Agora, o artista diz que a canção já tem três anos e que nunca tencionou editá-la. "A última coisa que quero é acordar e ter um amigo meu a dizer-me que se sente desrespeitado, portanto tinha de me explicar para poder começar o dia", escreveu numa story do Instagram.