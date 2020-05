Obrigados a cancelar a digressão prevista para este ano, que deveria passar por Portugal, os Guns N' Roses começaram a partilhar vídeos de concertos recentes, de forma a animar os fãs.

O primeiro "episódio" da "Not In This Lifetime Selects" apresenta 13 minutos de um concerto em Salt Lake City, no estado norte-americano do Utah, no passado mês de outubro.

Veja aqui as imagens.

Cinco dias depois de a promotora portuguesa do espetáculo, a Everything Is New, ter dado como anulado o concerto de Algés a 20 de maio, em virtude das restrições provocadas pela situação pandémica, os Guns N' Roses cancelaram a sua digressão europeia de 2020.

A banda divulgou um comunicado, endereçado à “família GN' R”, no qual se pode ler que é com tristeza que anuncia que a digressão europeia “não vai acontecer”. “As coisas estão a mudar diariamente e queremos manter os nossos fãs, equipa e banda em segurança”, continua. Em linha com o que já havia divulgado a Everything Is New, aludindo a um pretendido adiamento para 2021, a banda de Axl Rose afirma estar em contacto “com os promotores, salas de espetáculo e cidades/países” para os “próximo passos” e promete “anúncios adicionais” para breve.