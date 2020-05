Dave Grohl deu uma entrevista à Entertainment Weekly, onde deixou elogios a Fiona Apple e ao novo álbum desta, "Fetch the Bolt Cutters".

O líder dos Foo Fighters afirmou mesmo que o disco o ajudou a ultrapassar estes meses em isolamento.

"Agradeço a Deus por este disco. É lindo, e já devia ter saído há muito", disse.

O músico falou, ainda, dos planos dos Foo Fighters para 2020, adiados devido à pandemia.

Este ano, a banda iria celebrar o seu 25º aniversário com uma nova digressão, que foi forçosamente cancelada. Para Grohl, o truque é "não pensar muito nisso".

"Trabalhámos durante um ano a pensar neste ano. Preparámos vários projetos a lançar agora. Havia um documentário, e um outro projeto secreto sobre o qual estávamos muito entusiasmados. Havia uma digressão, um álbum novo, um vídeo..."

"Quer dizer, todas estas coisas estão à espera de serem lançadas, e eu estava muito entusiasmado por lançá-las todas ao mesmo tempo, em honra do nosso aniversário", continuou.

"Tudo isso foi por água abaixo quando a pandemia se tornou o que é agora. Esqueci-me da banda, do disco, do documentário, do vídeo e foquei-me na minha família, como toda a gente".