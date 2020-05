Após três semanas de luta contra o novo coronavírus, Marianne Faithfull deixou uma mensagem de agradecimento aos trabalhadores de saúde que a ajudaram a recuperar, bem como aos seus fãs pelo apoio prestado.

Recorde-se que a cantora foi hospitalizada no início do mês de abril, tendo tido alta já perto do final do mesmo e continuando a recuperar a partir de sua casa, em Londres.

"A todos os que cuidaram de mim e pensaram em mim, que me enviaram o seu amor - pessoas que conheço, pessoas que nunca conheci -, obrigado por me terem ajudado a melhorar", escreveu, na sua página no Facebook.

"Quero agradecer aos médicos e enfermeiros que foram tão bons, e que basicamente me salvaram a vida. Obrigado pelos vossos cuidados".

Veja a mensagem de Marianne Faithfull: