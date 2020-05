A convidada do décimo oitavo episódio do podcast Posto Emissor é Rita Redshoes. A cantora e escritora de canções falou, em exclusivo, com Lia Pereira e Mário Rui Vieira sobre "Lado Bom", o vindouro novo álbum, do qual faz parte 'Contigo É Pra Perder', dueto com Camané editado recentemente.

Mas a conversa passou também pela nova realidade de ficar fechada em casa com a filha, Rosa, de ano e meio, que descreve como uma irrequieta 'Tom Sawyer'; sobre o bullying de que foi alvo na internet depois de assumir que tinha sido convidada para o polémico TV Fest, festival televisivo que nunca chegou a acontecer; as novas regras de distanciamento nos concertos ao vivo; e o facto de ter conseguido aguentar vários meses sem futebol, conhecido que é o seu amor ao desporto e, em particular, ao Sporting.

No episódio desta semana abordamos também as novas regras de distanciamento social nos concertos e festivais portugueses, tendo em conta os vários pontos de vista; os 40 anos da morte de Ian Curtis, dos Joy Division; os novos álbuns dos Clã e Moses Sumney; e os festivais portugueses que já foram reagendados para 2021.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais para cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.