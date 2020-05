A última das "sessões à lareira" de Neil Young contou com uma audiência invulgar: um grupo de galinhas.

Num episódio especial, sem lareira mas com um celeiro, Neil Young - armado de um ukulele - interpretou canções como 'Tumbleweed', 'Homegrown', 'Harvest' ou 'War of Man'.

O "público" foi composto pelos animais que Young tem juntamente com a sua esposa, Daryl Hannah: não só galinhas, mas também um lama chamado Laslo.

Como habitualmente, as sessões de Neil Young, a mais recente incluída, podem ser vistas através do website oficial do músico.