Cher completou esta quarta-feira 74 anos e deixou uma mensagem especial de agradecimento aos fãs que lhe deram os parabéns no Twitter. "O que posso dizer... Vocês são os melhores e não acredito que sou 'tão' velha e ainda tão maluca, depois destes anos todo", escreve a artista, "não encontro palavras para vos agradecer por tudo o que fizeram por mim.

A voz de 'I Got You Babe' partilhou também com os seus seguidores alguns pormenores da festa de aniversário surpresa que celebrou na rua. "Ficámos lá fora, com máscaras, luvas e distanciamento social. O mais difícil foi a parte do distanciamento social. Não é fácil, mas estar na rua ajudou", escreveu, antes de dizer que estiveram 10 pessoas na celebração.

"Houve bolo. Espero que o tenhamos feito da maneira certa", concluiu, "não é fácil. Há um milhão de coisas que estamos habituados a fazer e que não podemos fazer". A artista norte-americana editou recentemente uma versão, em espanhol, de 'Chiquitita', dos ABBA - veja o vídeo abaixo.