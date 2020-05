O manager dos Guns N' Roses, Fernando Lebeis, esteve à conversa com alguns fãs da banda, prometendo algumas novidades para breve.

Segundo Lebeis, os Guns estão prontos para lançar músicas novas, revelando também que o processo de criação do novo álbum já se encontra na reta final.

A pandemia causou, naturalmente, distúrbios na agenda dos Guns N' Roses, mas poderão existir algumas novidades em breve - como o lançamento de material recolhido durante a digressão "Not in This Lifetime", em vídeo.

Recorde-se que os Guns N' Roses foram forçados a cancelar a sua nova digressão europeia, devido à pandemia da Covid-19. A banda tinha um concerto agendado para o Passeio Marítimo de Algés, no passado dia 20 de maio.