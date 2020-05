O EDP Cool Jazz, cuja 17ª edição deveria realizar-se em julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, foi adiado para julho de 2021, anunciou esta manhã a promotora Live Experiences. Esta decisão foi tomada devido à pandemia de Covid-19 e no âmbito da proibição de festivais até 30 de setembro.

Apesar de ainda não anunciar as novas datas ou se o cartaz se mantém o mesmo (garantindo que as novidades chegam em breve), a organização diz que os bilhetes já adquiridos se manterão válidos e que não será necessário fazer troca. Recorde-se que estavam confirmadas atuações de Jessie J, Lionel Richie, John Legend, Neneh Cherry ou Herbie Hancock.

"Agora a saúde pública é a nossa prioridade", diz Karla Campos, CEO da Live Experiences, no comunicado enviado à comunicação social, defendendo que as "expectativas para 2020 eram enormes, dada a qualidade ímpar do cartaz" e pedindo a "compreensão do público, dos parceiros e dos artistas".