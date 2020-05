A cantora Sia revelou, numa entrevista à rádio SiriusXM, que adotou dois rapazes.

Segundo a australiana, os adolescentes cresceram no sistema de acolhimento de crianças, do qual tinham acabado de sair.

"Tinham 18 anos quando os adotei. Agora têm ambos 19", revelou a artista. "Estavam a envelhecer fora do sistema de acolhimento de crianças. E eu adoro-os", disse, contando que os rapazes têm tido alguma dificuldade em adaptar-se ao confinamento ditado pela covid-19.

Pode ver aqui a revelação feita por Sia, que divulgou ainda uma nova canção, 'Together', do vindouro filme "Music", realizado pela própria cantora, com a dançarina Maddie Ziegler no papel de adolescente autista e Kate Hudson como sua irmã e cuidadora.