Pedro Abrunhosa falou sobre o o filho de 26 anos, Hugo Abrunhosa, que assina a edição do vídeo de 'Tempestade', o seu mais recente single, no episódio desta semana do podcast da BLITZ, Posto Emissor.

Depois de assumir que a sua vida, fora de palco, é muito discreta, "tenho uma vida banal", o músico diz: "a minha família, da parte do meu pai, está no fim da vida. Durante muito tempo, protegi-os. O meu filho fez este clipe da 'Tempestade' e falo dele agora porque, pela primeira vez ao fim de 26 anos, tenho uma razão profissional para falar dele".

Para ouvir a partir dos 28 minutos e 27 segundos.