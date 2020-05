A cerimónia de entrega dos Óscares 2021 deverá ser adiada, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a revista Variety, na origem deste provável adiamento está o facto de a pandemia estar a baralhar a agenda de estreias; com as salas de cinema fechadas, muitos filmes estão a ser lançados apenas online. Também devido à doença, as filmagens de novos filmes encontram-se paradas.

Em abril, a organização dos Óscares anunciou que passará a permitir que sejam nomeados filmes que não tenham estreado em cinema.

A data prevista para a próxima edição dos Óscares era de 28 de fevereiro de 2021. Desconhece-se por enquanto para quando poderá ser adiada.