Márcia partilhou um post no Instagram, dando conta de algumas dificuldades pelas quais já passou.

"Talvez hoje não se note, porque posso pôr gasóleo no carro para dar um mergulho a uns [quilómetros] de distância... mas até aqui, só sabe quem viu; tive dificuldades para pagar a roupa, a renda, a comida que comia, tive até uma declaração de pobreza pela Segurança Social, que mesmo assim me cobrava à mesma... e zero apoio para me conseguir manter, porque não tinha direitos", lamenta.



"Eu lutei e não me queixei, e sinto que vinguei. Mas às vezes não sei como saí daquele buraco. A precariedade na vida dos artistas e pessoal das artes é uma realidade. Gostava que não fosse. Ao menos, querido país que eu amo, ao menos leva a sério quem faz tanto por ti e pela tua gente. A cultura é a vida. O resto é sobreviver", remata a cantora.

