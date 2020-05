O filho de três anos de Pink, Jameson, foi diagnosticado com "graves alergias alimentares" depois de ter batalhado contra a Covid-19, revelou a artista norte-americana num vídeo partilhado com os fãs no Instagram. Segundo testes de sangue realizados recentemente, devido ao novo coronavírus, a criança é alérgica a "trigo, laticínios e ovos".

No vídeo, Pink partilha a receita de uma tarte de cereja vegan, sem glúten e sem ovos, usando cerejas do seu próprio jardim. "Para a base, usem bolachas vegan. Sei que alguns de vocês devem estar com vontade de vomitar, mas acreditem em mim: são deliciosas e talvez até sejam melhores do que as normais".



Recorde-se que quer Jameson quer Pink foram contagiados com Covid-19 em março e ficaram ambos gravemente doentes. A artista chegou a dizer que nunca "rezou tanto" para que o filho se curasse. Apesar de ambos terem recuperado, sabe-se agora que o filho ficou com sequelas.