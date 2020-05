Adiado para 2021, devido à pandemia de covid-19, o North Music Festival já tem vários nomes confirmados para o próximo ano.

Realizando-se na Alfândega do Porto entre 20 e 22 de maio de 2021, o festival contará com Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb - tudo nomes que estavam no cartaz deste ano.

Pela primeira vez, o North Music Festival terá três dias. Os Deftones tocam a 21 de maio e The Script, The Waterboys e Lamb a 22.

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 são válidos para 2021. A entrada diária custa 50 euros e o passe 90 euros.