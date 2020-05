Depois de mais de dois meses de portas fechadas, devido à pandemia de covid-19, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, vai reabrir no próximo dia 13 de junho.

No espetáculo, de lotação muito reduzida, músicos - o projeto Rua das Pretas, de Pierre Aderne - e espectadores estarão todos no palco, pode ler-se em comunicado.

Nessa noite, os espectadores serão recebidos à porta pelos organizadores e encaminhados para os lugares marcados no palco, que respeitam o espaçamento indicado pela Direção-Geral de Saúde.

O concerto será também transmitido em streaming, mediante compra de um bilhete que dá direito a uma garrafa de vinho entregue em casa e acesso à transmissão do espetáculo no Zoom.



Quem for presencialmente até ao Coliseu, "estará como em sua casa para voltar a vivenciar a música, o vinho e a partilha numa das mais emblemáticas salas da Europa, que antes recebia até quatro mil pessoas por concerto e por onde já passaram muitos dos maiores artistas mundiais. Cada pessoa receberá à entrada um copo de vinho com o seu nome", informa-se ainda.



O bilhete para ver o concerto no Coliseu custa 45 euros, o mesmo preço do streaming com garrafa de vinho.