A casa onde Billie Eilish vive com os pais, em Los Angeles, foi desfocada no mapa em imagem real Google Street View, devido aos stalkers que têm aparecido à porta. Recorde-se que um deles se sentou no alpendre da habitação a ler um livro e foi depois proibido pelo tribunal de se aproximar da artista de 18 anos.

"Esta localização foi removida do mapa por questões de privacidade", pode ler-se no site da Google. As empresa não permite que as imagens sejam totalmente apagadas, mas desfoca-as quando se trata de questões de segurança. Segundo o jornal britânico The Sun, a morada da artista também desapareceu de outros sites.

Artistas como Paul Mccartney, Lily Allen ou Jimmy Page também já pediram ao serviço da Google para desfocar as suas habitações devido a questões de privacidade e segurança. O Google Street View também desfoca caras e matrículas de automóveis se os utilizadores o requisitarem.