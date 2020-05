O DJ e produtor escocês Calvin Harris revelou ter estado às portas da morte em 2014, depois de o seu coração parar. O artista recordou a má experiência esta terça-feira no Twitter, explicando que foi salvo pelos médicos nas urgências de um hospital.

Dizendo que 2014 foi um "ano interessante", Harris escreveu: "começou comigo a substitui-me a mim próprio do número 1 do top do Reino Unido e terminou com o meu coração a ser reanimado no serviço de urgência".

No mesmo ano, Harris cancelou a sua presença nos prémios europeus da MTV, citando problemas de coração. Confirmou depois que tinha sido diagnosticado com arritmia, o que o levou a deixar de beber álcool.