Harry Styles revelou o vídeo de 'Watermelon Sugar', um dos singles do seu mais recente álbum, "Fine Line". Provocador e filmado numa praia de Malibu, no passado mês de janeiro, o vídeo conta com a participação de 16 modelos que, a dado momento, esborracham fatias de melancia na cara do ex-One Direction.

Antes de surgir a primeira imagem, Styles deixa claro que o vídeo é "dedicado ao toque". Recorde-se que o concerto que o cantor tinha marcado na Altice Arena, em Lisboa, esta quarta-feira, 20 de maio, foi adiado para 16 de fevereiro de 2021 devido à pandemia de Covid-19.