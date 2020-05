Depois de alguma controvérsia, o primeiro concerto com distanciamento social e numerosas medidas de higiene foi mesmo para a frente, no estado norte-americano do Arkansas.

Organizado pela Live Nation, o espetáculo de Travis McCready aconteceu três dias depois da data originalmente avançada, para não infringir as regras de reabertura de eventos daquela região.

Numa sala com capacidade para 1100 pessoas, foram postos à venda apenas 229 bilhetes. Os pequenos grupos de espectadores tiveram de se sentar a cerca de dois metros de distância uns dos outros e viram a sua temperatura ser medida à entrada.

Máscaras e medidas rigorosas de higiene, nomeadamente no acesso às casas-de-banho, foram outras das medidas tomadas pela organização.

Veja aqui algumas imagens.

Getty Images

Na semana passada, em Portugal, o Ministério da Cultura enviou para os produtores de espectáculos e companhias de teatro e dança dois documentos que estipulam um conjunto de regras para a realização de espetáculos ao ar livre ou em recinto fechado, com vista a minimizar a transmissão de covid-19. Pode ver aqui os pontos principais desses documentos.