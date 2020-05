Os Metallica viajaram até 1983, para a mais recente das suas #MetallicaMondays.

A banda norte-americana partilhou um concerto filmado em agosto desse ano, no The Metro, em Chicago, poucas semanas após o lançamento do seu álbum de estreia, "Kill 'Em All".

Do alinhamento do concerto fazem parte quase todas as canções desse disco (com exceção de 'Motorbreath'), e um solo de guitarra que acabou com os fãs presentes a agarrar e destruir esse instrumento.

Veja o concerto aqui: