Na sua nova carta aos fãs, Nick Cave falou sobre a honestidade com que responde às perguntas de quem o segue.

"O poeta David Whyte escreveu: 'O medo da perda é a grande razão de todas as desonestidades, conscientes e inconscientes'. Depois de o meu filho morrer e de eu finalmente emergir das trevas e voltar ao mundo, trouxe comigo uma dádiva que só agora começo a entender".

"Senti que a minha família e eu tínhamos sido testados e que tínhamos sobrevivido, e a dádiva que eu trouxe foi a liberdade de ser honesto comigo mesmo e com os outros, pois já não havia nada a esconder. A capa protetora que eu havia construído à minha volta, a minha vida antiga, foram destruídas. Fui exposto e não tinha mais nada a defender", explica, dizendo que ganhou "uma nova honestidade, muito crua, para comigo e para com o mundo".

"Porque o mundo já tinha feito o pior que podia fazer. Que mais podia ele fazer? O que é que eu ainda tinha a temer? O que poderia eu perder que me impedisse de sobreviver? Senti-me libertado, protegido pela própria calamidade e perversamente invencível, dentro da minha própria vulnerabilidade. O engano, o artifício e o manter de aparências tomavam-me demasiada energia - não tinha força para isso em mim e faltava-me a paciência para isso nos outros".

"A honestidade é uma mera declaração da nossa vulnerabilidade e a vulnerabilidade, a minha e a dos ouitros, acabou por tornar-se uma espécie de armadura brilhante. Aprendi que a única coisa que temos é a nossa verdade e o nosso sentido de identidade".

Nick Cave afirma também que as perguntas que os fãs lhe fazem lhe oferecem "um tipo de salvação. Todos os dias leio uma 50 perguntas, às vezes mais. É como ler poesia esquisita e subterrânea, e tal como a poesia [estas cartas] precisam de ser lidas com cuidado. Este exercício tornou-se uma parte essencial do meu trabalho diário!.

Pode ler a resposta completa aqui.

O concerto de Nick Cave and the Bad Seeds na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado para 24 de maio de 2021, devido à covid-19.