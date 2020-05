Depois de angariar numerosos prémios devido ao seu papel como Joker no filme do mesmo nome, Joaquin Phoenix vai ser pai pela primeira vez.

A notícia foi avançada pela imprensa norte-americamna, segundo a qual Rooney Mara, atriz e companheira de Joaquin Phoenix, está grávida de seis meses.

Nos últimos meses, Joaquin, de 45 anos, e Mara, de 35, têm estado em confinamento na sua casa de Los Angeles.

O casal conheceu-se durante as rodagens do filme "Her", de 2013.

Em entrevista recente à Vanity Fair, o ator e ativista confessou que, inicialmente, pensava que Rooney Mara o "desprezava", descobrindo mais tarde que a atriz era apenas muito reservada.