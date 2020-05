Ryan Seacrest, apresentador do programa televisivo de talentos "American Idol", parece ter tido um AVC enquanto apresentava, em direto de sua casa, a final do concurso. Representantes do apresentador dizem que foi apenas cansaço, mas as imagens parecem mostrar que algo realmente se passou.

Na reta final do último episódio, no domingo passado, gravado em distanciamento social, o apresentador ficou subitamente com o olho esquerdo muito mais aberto que o direito e com o discurso mais lento e alterado.

O facto de Seacrest não ter aparecido, na segunda de manhã, no programa "Live with Kelly and Ryan" só fez com que os rumores de um AVC aumentassem, mas num comunicado enviado à revista People, o porta-voz do apresentador garantiu que nada de grave aconteceu.

"Tal como muitas pessoas neste momento, o Ryan está a ajustar-se ao novo normal e a tentar encontrar um equilíbrio no trabalho em casa, isto com o stress acrescido de ter de apresentar programas em direto a partir de casa", pode ler-se no comunicado, "ele tem jogado com três ou quatro trabalhos em direto nas últimas semanas e precisa de descansar. Portanto, hoje, resolveu tirar um dia de folga".