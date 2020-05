Noah Cyrus, a irmã mais nova de Miley Cyrus, falou da experiência dolorosa de crescer à sombra do sucesso da irmã, que o mundo conheceu como a protagonista da série infantil "Hannah Montana". A também cantora de 20 anos não conseguiu controlar as lágrimas ao falar do passado, numa conversa com os fãs no Instagram.

Ao falar sobre o novo single 'Young & Sad' - que inclui os versos "a minha irmã é como o sol, leva boa luz onde quer que vá / e eu nasci para chover das nuvens, abençoada na sua sombra" - Noah descreveu a situação como "absolutamente insuportável".

"Toda a gente me fez sentir mal por ser difícil para mim lidar com o facto de ser a irmã mais nova da Miley", começou por dizer Noah, "sempre senti que era a pessoa com quem ninguém se preocupava devido ao que as pessoas me diziam online. Era absolutamente insuportável. Escrevi esses versos porque era o que toda a gente me dizia, que fizesse o que fizesse ia ficar sempre na sombra dela".

A cantora diz que nunca sentiu que era "boa o suficiente, quer fosse relativamente à minha aparência ou à minha maneira de ser". "Como disse no outro dia, às vezes sinto que nem respiro da forma certa. Basicamente, essa música é sobre isso", conclui, "porque tem sido uma grande parte da minha vida. E provavelmente não vou falar mais sobre o assunto. Só queria deitar cá para fora".

Veja o vídeo de 'Young & Sad'.